Mauro Icardi'den 100. yıl paylaşımı!

Yayınlanma: 29.10.2023 - 12:44

Güncelleme: 29.10.2023 - 12:44

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'den Cumhuriyetimizin 100. yılı için bir paylaşım geldi.

Arjantinli golcü, sosyal medya hesabından "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" şeklinde bir paylaşım yaptı. Icardi bu paylaşımında Türk bayrağı da kullandı.

Golcü futbolcunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Icardi'nin paylaşımı şu şekilde: