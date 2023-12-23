Mauro Icardi'den derbi öncesi flaş paylaşım!
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi geçen sezon sarı-lacivertlilere attığı gollerden sonra yaşadığı sevinçlerin fotoğraflarını paylaştı.
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'den derbi öncesi dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından geçen sezon Fenerbahçe'ye attığı gollerden sonra yaşadığı sevinçlerin fotoğraflarını paylaştı. Icardi bu paylaşımına ayrıca "Kum Saati" emojisi ekledi.
Galatasaraylı taraftarlar, Icardi'nin bu paylaşımına çok sayıda beğenide bulundu.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ise takım arkadaşı Icardi'nin paylaşımına "Taç ve güneş gözlüğü takan yüz" emojileri ile yorum yaptı.
Mauro Icardi'nin paylaştığı görseller:
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