Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2024 - 00:17
Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme!
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte flaş bir paylaşımda bulundu.

Taraftarına seslenen Icardi, ''İyi geceler Aslanlar'' mesajını paylaştı. 

Bu paylaşım Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 


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