Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye yanıt: 'Saldırılara cevap vermeliyiz'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın forması giyen Mauro Icardi, Hatayspor maçı sonrası konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 22:58
Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye yanıt: 'Saldırılara cevap vermeliyiz'
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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Icardi, "Önemli bir galibiyet. Çok iyi oynamadık ama rakipten iyiydik. Gol ve galibiyet için mutluyum. Seriye devam etmeliyiz" dedi.

'DÜRÜST BİR KULÜBÜZ'

Arjantinli golcü ayrıca, "Biz maç maç gidiyoruz. Maç önünde kulüp ve başkanımız hakkında bazı yorumlar yapılmış onları duyduk. Biz dürüst bir kulübüz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bize saldırı olduğu zaman cevap vermeliyiz diye düşünüyorum. İyi uyuyacağız diye düşünüyorum" diye konuştu.


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