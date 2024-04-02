Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya büyük onur!

Yayınlanma: 02.04.2024 - 21:29

Güncelleme: 02.04.2024 - 21:29

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Hatayspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Galatasaray'da 2011 yılından bu yana forma giyen Muslera, Hatayspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılılardaki 500. maçına çıktı.

Uruguaylı file bekçisi Galatasaray kariyerinde; 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa kazandı.

Galatasaraylı futbolcular, Hatayspor maçı öncesi Fernando Muslera'nın 500. maçına özel hazırlanan tişörtle ısınmaya çıktılar.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Muslera için, "Muslera'nın 500. maçı. Özel tişörtlerle sahaya çıktık. Bizim için, Galatasaray için önemli bir figür. Şampiyonlukları, başarılarıyla Türk futbolunda önemli bir yer edindi. Muslera, doğru insan doğru karakter doğru davranış, sembol!" dedi.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray Kulübü ise Fernando Muslera için yaptığı paylaşımda, "Sakatlandığın gün sağlam bacağını seninki iyileşinceye kadar sana vermeye can atan kaç kişi vardı? Kaç çocuk sokak maçında topu yakalayınca adını bağırdı kanayan diziyle? Bir gol dışında kaç hayali kurtardın direk dibinde? Kaç yürek yumuşadı en zor anlarda gülümseyen yüzünü görünce? Kaç forvetin başı ellerinin arasında kaldı karşında? Sahi kaç? Bu sayıları bilmek zor ama bildiğimiz bir sayı var. Bugün şanlı formamızla 500. maçın Kaptan! Ne mutlu bize ki Galatasaraylısın; kaleciliğin, sportmenliğin ve insanlığınla övünç kaynağımızsın." ifadelerini kullandı.