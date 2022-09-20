Mauro Icardi'den Galatasaray'a gelmek için büyük fedakarlık

20 Eylül 2022 Salı, 10:19

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain (PSG)'den Galatasaray'a transferi büyük ses getiren 29 yaşındaki Mauro Icardi, Konyaspor maçıyla birlikte Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkarken, İspanyol basınından yıldız oyuncu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Mundo Deportivo, Galatasaray'a transfer olan Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılılara geliş macerasını gündeme taşıdı. Bernard Scotti'nin Arjantin basınını kaynak göstererek verdiği haberde, Icardi'nin yeniden futbol oynamak için büyük bir özveride bulunduğu belirtildi. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı takıma transferi için maaşının önemli bir kısmından vazgeçti.

Haberin içeriğinde şu ayrıntılar yer aldı:

"Icardi transfer pazarının tartışmalı isimlerinden biriydi. PSG'nin Hocası Ch-Lois ristophe Galtier takıma geldiğinden beri tamamen gözden çıkartılan bir oyuncu haline geldi. Bu nedenle bir takım bulması gerekiyordu. Buldu ve Türkiye'ye gitti. Şimdi partneri Wanda Nara ile sürdürmeye çalıştılan yaşam standartlarını oraya taşıyorlar. Arjantinli gazeteci Augusto Tartufoli bu transfer hakkında çok ilginç bilgileri ortaya koyan kişi. Bu bilgilere göre; Mauro yılda 10 milyon euro kazanıyordu. Türkiye'de kendisine bu tutarı ödeyemediler. Katarlılar maaşın sadece 6 milyon Euro'sunu ödeyeceklerini söylediler. Geriye 4 milyon euro kalıyordu. Ancak Türkler ona fazladan sadece 750 bin euro yani ayda 60 bin Euro verebileceklerini söylediler. Çünkü Türkiye'de yaşamak o kadar pahalı değil."