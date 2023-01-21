Mauro Icardi'den taraftara mesaj
Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, Antalyaspor karşılaşmasını değerlendirdi. Icardi, 'Galatasaray taraftarlarının aşklarına gollerle, galibiyetlerle yanıt vermek istiyoruz. Çok güzel bir ilişkimiz var' dedi.
Galatasaraylı Mauro Icardi, 2-1'lik Antalyaspor galibiyetinin ardından görüşlerini aktardı.
Arjantinli yıldız, "İlk yarı zordu. Fırsatları değerlendiremedik. İkinci yarı daha iyiydik. Golümü attım, kazandık. Benim bir forvet olarak golümü atmam gerekiyor. Önemli bir galibiyet aldık." dedi.
"Maç maç bakacağız. Böyle en iyi şekilde çalışırsak, sezon sonunda istediğimiz sonuca kucak açacağız." diyen golcü futbolcu, taraftara ise, "Sadece kendi yaptıklarımdan değil, taraftarlardan gurur duyuyorum. Burada rakiplerimizi zor duruma düşürüyorlar. Galatasaray taraftarlarının aşklarına gollerle, galibiyetlerle yanıt vermek istiyoruz. Çok güzel bir ilişkimiz var." mesajını gönderdi.
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