Mauro Icardi'den Wanda Nara paylaşımı!
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'den, eşi ve menajeri Wanda Nara için bir paylaşım geldi.
Wanda Nara ile bir fotoğrafını paylaşan Icardi, "Seni sevmem benim suçum değil; sevdiğim her şeye sahip olman senin suçun" ifadelerini yazdı.
Arjantinli golcünün bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.
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