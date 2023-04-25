Mauro Icardi'den Wanda Nara paylaşımı!

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 21:36
Mauro Icardi'den Wanda Nara paylaşımı!
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Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'den, eşi ve menajeri Wanda Nara için bir paylaşım geldi.

Wanda Nara ile bir fotoğrafını paylaşan Icardi, "Seni sevmem benim suçum değil; sevdiğim her şeye sahip olman senin suçun" ifadelerini yazdı.

Arjantinli golcünün bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.


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