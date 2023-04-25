Mauro Icardi'den Wanda Nara paylaşımı!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 21:36

Güncelleme: 25.04.2023 - 21:36

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'den, eşi ve menajeri Wanda Nara için bir paylaşım geldi.

Wanda Nara ile bir fotoğrafını paylaşan Icardi, "Seni sevmem benim suçum değil; sevdiğim her şeye sahip olman senin suçun" ifadelerini yazdı.

Arjantinli golcünün bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.