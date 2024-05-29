Mauro Icardi'nin gözü 5. yıldızda

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Icardi, "Gol kralı olduğum ve şampiyonluğa ulaştığımız için çok mutluyum. Kısa sürede 5. yıldızımızı da almak istiyoruz." dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 22:10
Mauro Icardi'nin gözü 5. yıldızda
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıkları ve gol kralı ünvanını elde ettiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Kısa sürede 5. yıldızımızı da almak istiyoruz." dedi.

Bu sezon Süper Lig'de kaydettiği 25 golle kazanılan şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan Arjantinli santrfor, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir sezonda önemli bir şampiyonluk elde ettiklerini belirten Icardi, "Gol kralı olduğum ve şampiyonluğa ulaştığımız için çok mutluyum. Takıma bir şeyler katmak için buraya geldim. Galatasaray'ın en iyi noktaya gelmesini istiyorum. Beni buraya getiren insanlara çok teşekkür ediyorum. Mücadele etmeye devam edeceğiz ve her zaman daha iyisini isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı sakatlığa rağmen elinden gelenin en iyisini yaptığını kaydeden 31 yaşındaki oyuncu, "Bileğimden sakatlık yaşadım. Yüzde yüzümde değildim. Her zaman takımımın yanında olmak istedim. Defalarca enjeksiyon yapılması, fizyoterapistlerin yanına gitmem ve doktorlara görünmem gerekiyordu. Baştan beri istediğimiz hedefe ulaştığımız için çok mutlu oldum. Kısa sürede 5. yıldızımızı da almak istiyoruz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı taraftarların kendisine ve ailesine gösterdiği sevgi karşısında çok mutlu olduğunu vurgulayan Mauro Icardi, "Taraftarın bana ve aileme sevgisi inanılmaz. Sıra dışı. Bu, çok güzel bir his. Sadece İstanbul'da değil her yerde sevgi görüyoruz. Her zaman bizim yanımızdalar. Yeni nesilleri sevindirebildiğim için çok mutluyum. Onlara minnettarım. Galatasaray için 'Aşkın Olayım' bir sembol oldu. Bu, beni çok mutlu ediyor. Yıllarca bunu yaşamak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.


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