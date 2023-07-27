Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2023 - 09:59
Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
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Galatasaray'ın yolunu gözlediği Mauro Icardi için yeni bir gelişme yaşandı.

Sport Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mauro Icardi ve Wanda Nara, cuma  akşam saatlerinde İstanbul’da olması bekleniyor. Uçuş için resmi talep yapıldığı aktarıldı.

10 MİLYON EURO BONSERVİS

Ayrıca Fransız basınından L'Equipe, Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transferinin tamamlandığını duyurmuştu.

Haberde PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon Euro civarında bonservis bedeli karşılığında transfer için anlaştığı belirtilmişti. Icardi'nin ise Galatasaray'a 3 yıllık imza attığı kaydedildi.

Mauro Icardi, geçen sezon kiralandığı Galatasaray'da 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.


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