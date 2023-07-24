Mauro Icardi'nin menajerinden dikkat çeken İstanbul paylaşımı!

Yayınlanma: 24.07.2023 - 12:27

Güncelleme: 24.07.2023 - 12:27

Galatasaray'da günlerdir transferi beklenen Mauro Icardi konusunda bir gelişme yaşandı.

Eşi Wanda Nara'nın hastalığı nedeniyle ertelenen imzanın ardından Icardi'nin temsilcisi dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Elio Pino'nun paylaşımı şu şekilde:

SÖZLEŞME AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray, Wilfried Zaha'nın ardından Mauro Icardi transferinde de sona geldi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Mauro Icardi transferini noktaladı. Haberde Galatasaray'ın PSG ile 10 milyon Euro karşılığında anlaştığı belirtildi. Sarı-kırmızılı takımın Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı.

ICARDI'DEN 26 MAÇTA 31 GOLE ETKİ

Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 30 yaşındaki futbolcu, çıktığı 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.