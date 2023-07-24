Mauro Icardi'nin menajerinden dikkat çeken İstanbul paylaşımı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'da Mauro Icardi'nin transferi merakla beklenirken Arjantinli futbolcunun menajeri dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'da günlerdir transferi beklenen Mauro Icardi konusunda bir gelişme yaşandı.
Eşi Wanda Nara'nın hastalığı nedeniyle ertelenen imzanın ardından Icardi'nin temsilcisi dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Elio Pino'nun paylaşımı şu şekilde:
SÖZLEŞME AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI
Galatasaray, Wilfried Zaha'nın ardından Mauro Icardi transferinde de sona geldi.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Mauro Icardi transferini noktaladı. Haberde Galatasaray'ın PSG ile 10 milyon Euro karşılığında anlaştığı belirtildi. Sarı-kırmızılı takımın Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı.
ICARDI'DEN 26 MAÇTA 31 GOLE ETKİ
Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 30 yaşındaki futbolcu, çıktığı 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.
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