Max Gradel: 'Zor bir fikstürümüz var'

Sivassporlu futbolcu Max Gradel, Süper Lig'de Trabzonspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Gradel, 'Zor bir fikstürümüz var' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2023 - 08:36
Max Gradel: 'Zor bir fikstürümüz var'
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Sivassporlu futbolcu Max Gradel, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Max Gradel yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda iyi sonuçlar alamıyorduk. Buradan 3 puan almak önemliydi. Maça kötü başlasak da sonrasında iyi oynamayı bildik. Antalya maçında da aynı performansı göstermek istiyoruz." dedi.

Fenerbahçe ile oynayacakları maçın sorulması üzerine Gradel, "Zor bir fikstürümüz var. Maç maç düşünüyoruz. En önemli konumuz Antalyaspıor maçı onu kazandıktan sonra bir sonraki maçları düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.


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