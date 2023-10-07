Max Verstappen 3. kez Dünya Şampiyonu!
2023 Formula 1 Dünya Şampiyonu, Hollandalı pilot Max Verstappen oldu. Verstappen, 3. kez Dünya Şampiyonu oldu.
Formula 1'de Max Verstappen, Katar Grand Prix'si öncesinde şampiyonluğunu ilan etti.
Pazar günkü yarış öncesinde düzenlenen sprint yarışta ilk 6'da yer alması halinde şampiyonluğunu garantileme şansı bulunan Hollandalı pilot, takım arkadaşı Sergio Perez'in yarış dışı kalmasının ardından şampiyonluğunu garantiledi.
Son 2 sezonda Şampiyon olan Max Verstappen, bu sezonla birlikte kariyerinin 3. şampiyonluğuna ulaştı.
Yarışı Oscar Piastri kazandı
Katar Grand Prix'si öncesindeki sprint yarışta ise zafer McLaren pilotu Oscar Piastri'nin oldu.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Piastri, ilk sıradaki yerini koruyup galibiyete uzandı.
Sprint yarışta podyumu Red Bull'dan Max Verstappen ve McLaren'den Lando Norris tamamladı.
Markalarda şampiyonluğa taşıdı
Formula 1'de Max Verstappen'le pilotlar klasmanında şampiyonluğa ulaşan Red Bull, markalar klasmanındaki zaferini daha önce ilan etmişti.
Japonya Grand Prix'sini kazanan Hollandalı pilot, bu galibiyetle takımını şampiyonluğa taşımıştı.
Geçtiğimiz sezon Mercedes'in serisini bitiren Red Bull, bu sonuçla üst üste ikinci kez markalar şampiyonasında şampiyonluğa ulaştı.
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