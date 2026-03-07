Cumhuriyet Gazetesi Logo
Max Verstappen, Formula 1'de yeni sezona kazayla başladı!

7.03.2026 09:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Formula 1'de sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'si sıralama turunda Red Bull pilotu Max Verstappen kaza yaparak seansı tamamlayamadı.

Formula 1'de sezonun ilk sıralama turları Melbourne Grand Prix'sinde gerçekleştirildi.

Sıralama turlarında Mercedes pilotu George Russell, en hızlı turu atarak sezonun ilk pole pozisyonunun sahibi oldu. Russell’ı takım arkadaşı Kimi Antonelli ikinci sırada takip ederken, Red Bull pilotu Isack Hadjar üçüncü sırayı elde etti.

MAX VERSTAPPEN KAZA YAPTI

Red Bull Racing pilotu Max Verstappen, ilk seans sırasında aracın kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Hollandalı pilot seansı tamamlayamadı. Verstappen yarışa 20. sıradan başlayacak. 

İşte Max Verstappen'in kaza anı:

