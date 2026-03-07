Max Verstappen, Formula 1'de yeni sezona kazayla başladı!

Formula 1'de sezonun ilk sıralama turları Melbourne Grand Prix'sinde gerçekleştirildi.

Sıralama turlarında Mercedes pilotu George Russell, en hızlı turu atarak sezonun ilk pole pozisyonunun sahibi oldu. Russell’ı takım arkadaşı Kimi Antonelli ikinci sırada takip ederken, Red Bull pilotu Isack Hadjar üçüncü sırayı elde etti.

MAX VERSTAPPEN KAZA YAPTI

Red Bull Racing pilotu Max Verstappen, ilk seans sırasında aracın kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Hollandalı pilot seansı tamamlayamadı. Verstappen yarışa 20. sıradan başlayacak.

İşte Max Verstappen'in kaza anı: