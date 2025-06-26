Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, yeni genç yeteneğini Polonya'da buldu. Kartal, Maxi Oyedele için transfer teklifinde bulunacak. Peki, Maxi Oyedele kimdir? Beşiktaş'ın istediği Maxi Oyedele kaç yaşında, nereli? Maxi Oyedele hangi takımlarda oynadı?

MAXI OYEDELE KİMDİR?

Maximillian Rotimi Oyedele, 7 Kasım 2004 yılında İngiltere'de dünyaya geldi.

MAXI OYEDELE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Oyedele , sekiz yaşında Burnley'den Manchester United Akademisi'ne katıldı ve gençlik saflarında etkileyici bir performans sergiledi. Şubat 2023'te Oyedele, takım arkadaşları Joe Hugill ve Sonny Aljofree ile birlikte , Manchester United genç takımlarıyla antrenmanlara devam etmesini ve ilk takımda oynama deneyimi kazanma fırsatı bulmasını sağlayacak yeni bir planın parçası olarak kiralık olarak National League kulübü Altrincham'a katıldı. Ocak 2024'te Oyedele, sezon sonuna kadar kiralık olarak League Two'nun son takımı Forest Green Rovers'a katıldı. 22 Ağustos 2024'te Oyedele, kalıcı transferle Ekstraklasa kulübü Legia Varşova'ya katıldı.