Maxim De Cuyper'den Galatasaray itirafı: 'İstanbul harika bir şehir ama...'

Yayınlanma: 27.03.2025 - 22:37

Güncelleme: 27.03.2025 - 22:37

Club Brugge forması giyen Maxim De Cuyper, verdiği röportajda transferle ilgili konuştu. De Cuyper, Galatasaray için gelen soruyu da yanıtladı.

Belçikalı sol bek, "Kariyerinde bir sonraki adımı atmaya hazır mısın?" sorusunun ardından, "Evet, bunu yapmak istiyorum. Geçmişte böyle bir şey asla aklıma gelmezdi. Club Brugge'de patlamak yapmak ve tüm kariyerim boyunca orada kalmak istiyordum. Ancak şimdi transferi düşünebileceğim bir noktaya geldim" yanıtını verdi.

Transfer düşüncesindeki motivasyonun kaynağı sorulan Cuyper, "Macera. Konfor alanımdan çıkmam gerekiyor. Antrenman tesislerinden 5 dakika uzakta yaşıyorum, kulüpteki herkesi tanıyorum ve herkes beni tanıyorum. İşe yaramayabilir ama daha sonra keşke deneseydim diye düşünmek istemiyorum" diye konuştu.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR MU?"

Maxim De Cuyper, kendisi hakkında çok fazla transfer iddiasının gündeme gelmesi ve hakkında çıkan PSG, Milan, Juventus ve Chelsea iddialarıyla ilgili, "Çok fazla söylenti var, değil mi? Henüz hiçbir şey belli değil ve hiçbir şeye karar verilmedi. Sezon bitince çok fazla zamanımız olacak" sözlerini sarf etti.

24 yaşındaki sol bek, transfer iddialarının ardından, "Görüşmeler devam ediyor mu?" sorusunu, "Hiçbir fikrim yok. Belki önümüzdeki hafta bir karar verilir ya da gelecek yıl. Gerçekten bilmiyorum" sözleriyle yanıtladı.

GALATASARAY YANITI

Başarılı futbolcu, "Ne olacağını siz bilmiyor musunuz?" sorusunun ardından, "Hayır. Heyecan verici, değil mi?" dedi.

Cuyper, "Geçen yaz Galatasaray'a transfer olabilirdiniz" şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "İstanbul harika bir şehir ama ciddi şüphelerim vardı. Orada oynama fikri kalbimin daha hızlı atmasına neden oldu. Her zaman hislerimi takip edeceğim çünkü mutlu olmak için buna ihtiyacım var" diye konuştu.

43 MAÇTA FORMA GİYDİ

Club Brugge'de bu sezon 43 maçta süre bulan Maxim De Cuyper, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösterilen De Cuyper'in Club Brugge ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.