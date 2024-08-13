Maximilian Beier, Borussia Dortmund ile imzaladı!

Nuri Şahin'in teknik direktörü olduğu Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, 21 yaşındaki forvet Maximilian Beier'i renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 09:21
Maximilian Beier, Borussia Dortmund ile imzaladı!
Abone Ol google-news

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Bundesliga devi Borussia Dortmund, Niclas Füllkrug'un boşluğunu Maximilian Beier ile doldurdu.

Sarı-siyahlı ekibin, 21 yaşındaki santrforu 28.5 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

Maximilian Beier ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Hoffenheim'de toplamda 46 maça çıkan Beier, 18 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.


Maximilian Beier haberleri Borussia Dortmund haberleri transfer haberleri nuri şahin haberleri

İlgili Haberler

Dortmund, yeni golcüsünü açıkladı!

Dortmund, yeni golcüsünü açıkladı!
Borussia Dortmund'dan savunmaya 22 milyonluk takviye

Borussia Dortmund'dan savunmaya 22 milyonluk takviye
Almanlar duyurdu: Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı

Almanlar duyurdu: Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler