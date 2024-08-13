Maximilian Beier, Borussia Dortmund ile imzaladı!
Nuri Şahin'in teknik direktörü olduğu Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, 21 yaşındaki forvet Maximilian Beier'i renklerine bağladı.
Nuri Şahin'in çalıştırdığı Bundesliga devi Borussia Dortmund, Niclas Füllkrug'un boşluğunu Maximilian Beier ile doldurdu.
Sarı-siyahlı ekibin, 21 yaşındaki santrforu 28.5 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı kaydedildi.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR
Maximilian Beier ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Hoffenheim'de toplamda 46 maça çıkan Beier, 18 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
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