Almanlar duyurdu: Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı

Ferdi Kadıoğlu ile ilgilenen takımların başında gelen Borussia Dortmund'un, yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferden çekilme kararı aldığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 19:57
Almanlar duyurdu: Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı
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Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024 performansıyla parlayan yıldızlar arasında yer aldı. Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi için birçok önemli kulüp transfer yarışında yer alıyor. 

Bek oyuncusuyla ilgilenen kulüplerin başında gelen Borussia Dortmund transferde son kararını verdi. 

FERDİ KADIOĞLU'NDAN VAZGEÇTİLER

Alman basınından Sky'ın haberine göre; Borussia Dortmund oyuncu için Fenerbahçe'nin belirlediği bedeli yüksek buluyor. Alman ekibi bu nedenle transferden çekiliyor. 

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon Euro'dan aşağıda bir fiyata bırakmak istemiyor. 

SON OLARAK JUVENTUS DA DEVREDE 

Juventus da Ferdi Kadıoğlu için devreye girmeye hazırlanıyor.

Calciomercato'nun haberine göre Juventus, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye Weston McKennie'yi önerecek.

FERDİ KADIOĞLU'NUN FENERBAHÇE KARİYERİ

Ferdi Kadıoğlu, 2018-2019 sezonunda NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro'ya Transfer edildi.

24 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertlilerde 199 maça çıktı ve 17 gol, 22 asist yaptı.


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