Dortmund, yeni golcüsünü açıkladı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Stuttgart'tan Serhou Guirassy'i kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2024 - 17:22
Dortmund, yeni golcüsünü açıkladı!
Abone Ol google-news

Borussia Dortmund, hücum hattını Serhou Guirassy ile güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Guirassy ile 2028 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığı belirtildi.

Borussia Dortmund, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için Stuttgart'a golcü futbolcunun serbest kalma bedeli olan 17.5 milyon Euro'yu ödeyecek.

Stuttgart'ta geçen sezon 30 maçta süre bulan Guirassy, 30 kez gol sevinci yaşadı.


Borussia Dortmund haberleri Serhou Guirassy haberleri Stuttgart haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in yardımcıları belli oldu

Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in yardımcıları belli oldu
Almanlar duyurdu: Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı

Almanlar duyurdu: Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı
Borussia Dortmund'dan savunmaya 22 milyonluk takviye

Borussia Dortmund'dan savunmaya 22 milyonluk takviye
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler