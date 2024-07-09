Borussia Dortmund'dan savunmaya 22 milyonluk takviye

Yayınlanma: 09.07.2024 - 00:15

Güncelleme: 09.07.2024 - 00:15

Borussia Dortmund, savunmanın göbeğine transferi tamamladı. Alman ekibi, ligdeki rakiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Waldemar Anton'u kadrosuna kattı.

Alman oyuncu için Borussia Dortmund'un kasasından 22.5 milyon Euro bonservis bedeli çıkacak. Savunma oyuncusuyla 2028 yazına kadar sözleşme imzalandı.

27 yaşındaki savunmacı geçtiğimiz sezon 37 maçta forma giydi. Anton bu maçlarda takımına 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

EURO 2024'te de Almanya kadrosunda yer alan Anton toplam 32 dakika forma giydi.