Mbappe, EURO 2024'ü tek golle tamamladı!

İspanya'ya yarı finalde mağlup olan Fransa'nın kaptanı Kylian Mbappe, EURO 2024'ü tek golle tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 09:34
Mbappe, EURO 2024'ü tek golle tamamladı!
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İspanya'ya yarı finalde 2-1 mağlup olan Fransa, EURO 2024'e veda etti.

Fransızların yıldız ismi Kylian Mbappe, Almanya'daki turnuvada beklentilerin altında bir performans sergiledi.

TEK GOLÜ PENALTIDAN

EURO 2024 sırasında şanssızlık yaşayan ve burnunun kırılmasının ardından maçlara maske ile çıkan Kylian Mbappe, turnuvayı tek golle tamamladı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda akan oyunda gol atamayan Mbappe, tek golünü Polonya maçında penaltıdan attı.


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