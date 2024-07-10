Mbappe, EURO 2024'ü tek golle tamamladı!
İspanya'ya yarı finalde mağlup olan Fransa'nın kaptanı Kylian Mbappe, EURO 2024'ü tek golle tamamladı.
İspanya'ya yarı finalde 2-1 mağlup olan Fransa, EURO 2024'e veda etti.
Fransızların yıldız ismi Kylian Mbappe, Almanya'daki turnuvada beklentilerin altında bir performans sergiledi.
TEK GOLÜ PENALTIDAN
EURO 2024 sırasında şanssızlık yaşayan ve burnunun kırılmasının ardından maçlara maske ile çıkan Kylian Mbappe, turnuvayı tek golle tamamladı.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda akan oyunda gol atamayan Mbappe, tek golünü Polonya maçında penaltıdan attı.
Spor Haberleri
- Copa America'da ilk finalist Arjantin!
- Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu kararı!
- Avrupa devi Youssef En-Nesyri için devreye girdi!
- Tarihe geçmişti: Lamine Yamal'ın hedefi şampiyonluk!
- Mbappe, EURO 2024'ü tek golle tamamladı!
- U18 Kadın Milli Takımımız Yunanistan'a mağlup
- Luis de la Fuente: 'Tarih yazmaya devam etmek istiyoruz'
- Kylian Mbappe'den EURO 2024 itirafı!
- Didier Deschamps'tan İspanya'ya övgü!
- İspanya'dan müthiş geri dönüş! Fransızlar yıkıldı...
En Çok Okunan Haberler
-
- Yurttaş ışık yakıp kapatma eylemine katıldı
- Buket Aydın canlı yayını terk etti
- Üç konfederasyon asgari ücret talebini açıkladı
- ‘Parti içinde en az 50 milletvekili…’
- ‘Boğazıma yapıştı, paramı ilk gün elimden alıyordu'
- TTB'den o fotoğrafla ilgili açıklama geldi
- Ülker şikâyet etti, Züber'in reklamları durduruldu
- 'Bu akşam 21.00'de başlıyoruz!'
- Dolar yıl sonunda o rakamı görecek!
- Suavi’nin eşi Gönül Yılman Saygan gözaltına alındı