Arda Güler'i geride bıraktı: Lamine Yamal tarihe geçti

Yayınlanma: 09.07.2024 - 22:57

Güncelleme: 09.07.2024 - 22:57

EURO 2024 yarı finalinde Fransa ağlarını sarsan İspanyol yıldız Lamine Yamal tarihe geçti.

Lamine Yamal, attığı golle Pepe'nin (17 yaş 239 gün) rekorunu kırarak büyük turnuvalar tarihinde gol atan genç oyuncu oldu. (16 yaş 362 gün)

Yamal ayrıca, 19 yaşında gol atarak rekoru elinde bulunduran Arda Güler'i de geçerek Avrupa Şampiyonası tarihinde de gol atan en genç isim olmayı başardı.