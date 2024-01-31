M'Baye Niang, Empoli'ye imza attı

Yukatel Adana Demirspor, Mbaye Niang'ın Empoli'ye transfer olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 18:44
M'Baye Niang, Empoli'ye imza attı
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Senegalli forvet Mbaye Niang'ın İtalya Serie A ekiplerinden Empoli'ye transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Niang, İtalyan kulübü Empoli'ye transfer olmuştur. Niang'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


adana demirspor haberleri transfer haberleri empoli haberleri M'baye Niang haberleri

En Çok Okunan Haberler