M'Baye Niang, Empoli'ye imza attı
Yukatel Adana Demirspor, Mbaye Niang'ın Empoli'ye transfer olduğunu açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Senegalli forvet Mbaye Niang'ın İtalya Serie A ekiplerinden Empoli'ye transfer olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Niang, İtalyan kulübü Empoli'ye transfer olmuştur. Niang'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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