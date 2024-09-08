Medina Fenerbahçe’de
Jose Mourinho’nun ısrarla istediği transfer gerçekleşti, Arjantinli orta saha oyuncusu Cristian Medina, ocak ayında Sarı-Lacivertli formayı giyecek.
Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun ısrarla istediği transfer gerçekleşti, Arjantinli orta saha oyuncusu Cristian Medina, ocak ayında Sarı-Lacivertli formayı giyecek. F.Bahçe yönetimi, 22 yaşındaki futbolcuyu bu transfer dönemi kadrosuna katmak için yaptığı 2 teklifin Boca Juniors tarafından reddedilmesinin ardından plan değiştirdi. Medina ile maaş ve sözleşme süresi konusunda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Arjantin kulübüne “Transferi ocak ayında yapalım” teklifiyle gitti. Uzun görüşmeler sonrası iki kulüp anlaştı. F.Bahçe’nin Medina için Boca Juniors’a 10+5 milyon Dolar bonservis bedelinin yanı sıra Arjantin Futbol Federasyonu’na verilmesi gereken verginin de yüzde 20’sini ödeyeceği öğrenildi. Ayrıca oyuncunun sonraki satışından da Boca Juniors’a yüzde 20 pay verileceği kaydedildi.
İSMAİL İÇİN RET
İspanyol devi Atletico Madrid, transferin son günü 3 milyon Avro bedelle F.Bahçeli İsmail Yüksek’i kiralık olarak kadrosuna katmak istedi. Ancak Sarı-Lacivertli yönetim, bu teklifi geri çevirdi.
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