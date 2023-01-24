Medipol Başakşehir, Francis Nzaba'yı Dinamo Tiflis'e kiraladı
Medipol Başakşehir, Kongolu futbolcu Francis Nzaba'yı Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis'e kiraladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Nzaba'nın bir yıllığına kiralık olarak Dinamo Tiflis'te forma giyeceği belirtildi.
Genç savunma oyuncusu, sezon başında transfer olduğu Medipol Başakşehir formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bir maçta görev aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 13 yaşında öz babası tecavüz etti
- Seçim öncesi Erdoğan'dan yeni 'müjde'ler
- 'Her iki dünyada da hesap verecekler'
- Demokrat Parti önündeki polisler çekildi
- Yeni Konut Finansman Programı hakkında yeni gelişme
- Fatih Terim, Guardian'da jüri olan ilk Türk oldu
- Aşırı sağcı lider Kuran'ı yırttı
- CHP'den Buldan'a ilk yanıt geldi
- 23 yaşındaki sporcudan emeklilik kararı!
- Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi