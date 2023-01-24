Medipol Başakşehir, Francis Nzaba'yı Dinamo Tiflis'e kiraladı

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 12:28

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 12:28

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Nzaba'nın bir yıllığına kiralık olarak Dinamo Tiflis'te forma giyeceği belirtildi.

Genç savunma oyuncusu, sezon başında transfer olduğu Medipol Başakşehir formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bir maçta görev aldı.