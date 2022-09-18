Medipol Başakşehir ile Vavacars Fatih Karagümrük yenişemedi!
Medipol Başakşehir ile Vavacars Fatih Karagümrük arasındaki zorlu maç golsüz eşitlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir ile Vavacars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Baişakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.
Mücadelede topla daha çok oynayan taraf Başakşehir olurken, daha direkt oynayan ve kaleyi düşünen Karagümrük daha isabetli şutlar atan taraf oldu.
Mücadelenin 90+4. dakikasında Başakşehir'den Mahmut Tekdemir, 90+5. dakikasında ise Otabek Shukurov kırmızı kart gördü.
Süper Lig'dek ilk 6 maçını gol yemeden ve 4 galibiyetle kapatan Başakşehir puanını 14 yaptı. VavaCars Fatih Karagümrük ise son 3 maçı berabere olmak üzere yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve puanını 6'ya çıkardı.
Başakşehir, milli aradan sonra MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Karagümrük ise sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.
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