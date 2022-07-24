Medipol Başakşehir, Michy Batshuayi transferini bitiriyor
Başakşehir, Mesut Özil'den sonra bir transfer bombası daha patlatmaya hazırlanıyor. Turuncu-lacivertliler, bir süredir gündeminde yer alan Michy Batshuayi'nin transferini bu hafta içerisinde bitirmeyi hedefliyor.
Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, forvet için ses getirecek bir transferi bitirmek üzere.
Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık oynayan Michy Batshuayi ile bir süredir görüşme halinde olan İstanbul ekibi artık geri sayıma geçti.
Batshuayi için Beşiktaş geçen sezon sadece 150 bin Euro kiralama bedeli ödemişti. Oyuncuya ise 3 milyon 165 bin Euro garanti ücret verildiği KAP yoluyla duyurulmuştu
Fanatik'in haberine göre Başakşehir transferi çok daha düşük bir maliyetle bitirmek üzere olduğu vurgulandı.
EMRE BELÖZOĞLU ÇOK İSTİYOR
Emre Belözoğlu'nun da takımda görmeyi çok istediği oyuncuyla bu hafta resmi sözleşme imzalanma ihtimali oldukça yüksek.
Chelsea'deki yeni sezon planlamasında kendisine yer bulamayan dünyaca ünlü yıldız da kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.
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