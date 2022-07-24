Medipol Başakşehir, Michy Batshuayi transferini bitiriyor

24 Temmuz 2022 Pazar, 15:35

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, forvet için ses getirecek bir transferi bitirmek üzere.

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık oynayan Michy Batshuayi ile bir süredir görüşme halinde olan İstanbul ekibi artık geri sayıma geçti.

Batshuayi için Beşiktaş geçen sezon sadece 150 bin Euro kiralama bedeli ödemişti. Oyuncuya ise 3 milyon 165 bin Euro garanti ücret verildiği KAP yoluyla duyurulmuştu

Fanatik'in haberine göre Başakşehir transferi çok daha düşük bir maliyetle bitirmek üzere olduğu vurgulandı.

EMRE BELÖZOĞLU ÇOK İSTİYOR

Emre Belözoğlu'nun da takımda görmeyi çok istediği oyuncuyla bu hafta resmi sözleşme imzalanma ihtimali oldukça yüksek.

Chelsea'deki yeni sezon planlamasında kendisine yer bulamayan dünyaca ünlü yıldız da kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.