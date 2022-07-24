Samsunspor, İngiliz futbolcu Kadeem Harris'i kadrosuna kattı
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yılport Samsunspor, 29 yaşındaki hücum oyuncusu Kadeem Harris ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, İngiliz hücum oyuncusu Kadeem Harris'i transfer etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Tuzlaspor'da forma giyen 29 yaşındaki Kadeem Harris ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Harris ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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