Samsunspor, İngiliz futbolcu Kadeem Harris'i kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yılport Samsunspor, 29 yaşındaki hücum oyuncusu Kadeem Harris ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2022 Pazar, 08:30
Samsunspor, İngiliz futbolcu Kadeem Harris'i kadrosuna kattı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, İngiliz hücum oyuncusu Kadeem Harris'i transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Tuzlaspor'da forma giyen 29 yaşındaki Kadeem Harris ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Harris ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.


Kadeem Harris Yılport Samsunspor Spor Toto 1. Lig
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