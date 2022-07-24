Trabzonspor'da Hamsik'ten Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi
Sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da Slovak oyuncu Marek Hamsik, Şampiyonlar Ligi ve Turkcell Süper Kupa hakkında açıklamalarda bulundu. Hamsik, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her oyuncunun hayalidir. Çünkü çok özel bir yarışma alanı. Biz de umuyorum katılacağız ve Trabzonspor ile birlikte birçok maç oynayacağız" dedi.
Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, Turkcell Süper Kupa'nın büyük hedeflerinden biri olduğunu söyledi.
Hamsik, sezona bir kupa maçıyla başlayacaklarını ve kupayla da ligin sonlanabileceğini belirterek, "İlginç ama güzel bir duygu olacak bizim için. Sezonun ilk maçında büyük ve önemli bir maça çıkıyorsunuz. Kupa kazanabileceğiniz bir maça çıkıyorsunuz. En büyük hedeflerimiz kupaları kazanabilmek. Süper kupa da o büyük hedeflerden biri" dedi.
Kupa mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Slovak oyuncu, "Daha önce bu statta gerçekten harika bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız çılgınca destek veriyor bize, her zaman yanımızda olduklarını gösteriyor zaten. Umuyorum bu kupa maçında, Süper kupa finalinde taraftarlarımız yine o stadı dolduracak ve bize o desteği verecek" şeklinde konuştu.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE UMARIM KATILACAĞIZ"
Hamsik, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın da harika bir duygu olacağını ancak henüz grup aşamasında bulunduklarına dikkati çekti.
Play-off maçları oynayacaklarını belirten Slovak oyuncu, "Umuyorum ki Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak özel bir duygu tabii ki. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her oyuncunun hayalidir. Çünkü çok özel bir yarışma alanı. Biz de umuyorum katılacağız ve Trabzonspor ile birlikte birçok maç oynayacağız" ifadelerini kullandı.
"SAHADA EN İYİSİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"
Hamsik, takımlarına gösterdikleri destekten dolayı bordo-mavili taraftarlara teşekkür etti.
Geçen sezon kutlamalar ve sezon boyunca taraftarların kendilerine büyük destek verdiğini belirten Hamsik, şunları söyledi:
"Onlara bundan dolayı teşekkür etmemiz gerekir. Biz taraftarlarımıza yalnızca teşekkür edebiliriz, çünkü harika bir destekti. Onlardan yine ricam bu sene de stadımızı doldurmaları. Onlar olduğunda sahada 12. oyuncu oluyorlar. Taraftarlarımızın desteğine her zamanki gibi ihtiyacımız olacak. Biz de Trabzonspor forması için sahada en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz."
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