Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer: 'Kendi sahamızda da güzel bir sonuçla tur atlarız'

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 22:10

Erdinç Sözer, takımın orta saha oyuncularından Serdar Gürler ile maçın oynanacağı Kopavogsvöllur Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceklerini aktaran Sözer, "Netanya'ya karşı çok güzel bir sınav atlattık. Şimdi Breidablik'e karşı oynayacağız. Ligin lideri, 15 maç yapmış, oyun sistemi belli, takım kuvvetli, yüksek bir pas oyunu ve hücum oynuyor. Biz hazırlandık. Sentetik sahada oynayacağız. Şartlar farklı. Hava durumu İstanbul'a benzemiyor. Son idmanımızı yapacağız. İnşallah yarın güzel bir maç yapıp, kendi sahamızda da güzel bir sonuçla tur atlarız. Maçtan maça düşünüyoruz. Haftaya lig de başlıyor. Şu an yalnızca bu maça odaklandık. Kendi sahamızda bir maçımız daha var. Ondan sonra üçüncü turu düşünmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Takımdaki eksik oyuncularla ilgili bilgi veren Erdinç Sözer, "İki oyuncumuz yok. Nacer Chadli ve hastalık durumundan Berkay kadroda değil. Ancak bu maça çok odaklıyız. Maçtan maça hızlı bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. O yüzden maçtan maça düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

İkinci turda eledikleri Maccabi Netanya'ya göre farklı oyun anlayışına sahip bir rakiple oynayacaklarının altını çizen Sözer, "Çok farklı bir maç bizi bekleyecek. Netanya çok baskılı, çok sert oynayan bir takımdı. Bizim için çok güzel bir sınavdı ve o sınavı atlattık. Yarın modern futbol oynayan bir takımla karşılaşacağız. Kadromuza, oyun sistemimize, pas oyunumuza güveniyoruz. Yarın bunu sahaya yansıtıp, maçı kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.