Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Maccabi Neta
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Medipol Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'ya karşı mücadele edecek ve maçı Kvirikashvili yönetecek.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İsrail'in Maccabi Netanya takımını konuk edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak mücadelede Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Irakli Kvirikashvili düdük çalacak. Karşılaşma, TRTSpor'dan canlı yayımlanacak.
Turuncu-lacivertli ekipte takımdan ayrılması beklenen Peter Zulj, Carlos Ponck, Okechukwu Azubuike ve Emre Çolak, UEFA listesinde yer almıyor.
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Mesut Özil de bu mücadelede forma giyemeyecek.
Bu mücadelenin rövanşı 28 Temmuz Perşembe günü İsrail'de oynanacak.
Medipol Başakşehir bu turu geçmesi halinde, 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
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