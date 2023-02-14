Medipol Başakşehir’in yardım tırları afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor

Medipol Başakşehir'in, depremzedeler için gönderdiği yardım tırları afet bölgesine ulaşmaya devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 15:56
Medipol Başakşehir’in yardım tırları afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor
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Kahramanmaraş merkezli olan ve çevre illerde de ağır hasar bırakan depremlerin ardından yurdun her yerinden yardımlar gitmeye devam ediyor.

Medipol Başakşehir de deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için yardımlarını sürdürüyor.

Turuncu-lacivertliler, sosyal medya hesabından, gerekli malzemeleri taşıyan tırların Adıyaman ve Malatya'ya vardığını açıkladı. İstanbul temsilcisi, "Gönüllülerimize bölgedeki yardımları için minnettarız" notunu da paylaştı.


Medipol Başakşehir afet bölgesi depremzede

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