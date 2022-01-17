Norrie ve Gauff, Avustralya Açık'ın ilk gününde elendi

17 Ocak 2022 Pazartesi, 11:05

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gün sabah seansındaki maçların büyük bölümü tamamlandı.

Erkekler dünya sıralamasının 43. basamağındaki Sebastian Korda, geçen sezon Indian Wells Masters'ı kazanarak dikkatleri üzerine çeken Cameron Norrie'yi 3-0 (6-3, 6-0, 6-4) yenerek beklenmedik bir sonuca imza attı.

Avustralya Açık'taki tek şampiyonluğunu 2009'da elde eden Rafael Nadal (6 numaralı seribaşı), dünya 66'ncısı Marcos Giron'u 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi.

Matteo Berrettini (7), Brandon Nakashima'yı, Hubert Hurkacz (10), Egor Gerasimov'u, Denis Shapovalov (14) da Laslo Djere'yi 3-1'lik skorla geçti.

Cristian Garin (16), Gael Monfils (17) ve Pablo Carreno (19) da adlarını 2. tura yazdırdı.

GAUFF'TAN ERKEN VEDA

Kadınlarda klasmanın 110 numarası Wang Qiang, 18 numaralı seribaşı Coco Gauff'u 2-0'lık (6-4, 6-2) skorla ilk turda turnuvanın dışına itti.

2019 ve 2021 şampiyonu Naomi Osaka (13 numaralı seribaşı), dünya sıralamasının 50. basamağındaki Camila Osorio 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek 2. tur biletini aldı.

Barbora Krejcikova (4), Maria Sakkari (5), Elina Svitolina (15) ve 2012, 2013 şampiyonu Victoria Azarenka (24) da rakiplerini 2-0 yenerek yollarına devam etti.