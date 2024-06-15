Mehmet Büyükekşi, FIFA ve UEFA Başkanları ile bir araya geldi

Yayınlanma: 15.06.2024 - 12:33

Güncelleme: 15.06.2024 - 12:33

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Almanya'da dün akşam açılış töreni yapılan Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi gerçekleştirilen etkinliklerde FIFA Başkanı Gianni Infantino ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in yanı sıra F Grubu'ndaki rakiplerimizin ülke futbol federasyon başkanları ile de bir araya geldi.

A MİLLİ TAKIMIMIZA BAŞARILAR DİLEDİLER

FIFA Başkanı Infantino ile olan buluşmada A Milli Takımımızın F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz'in efsane oyuncusu Luis Figo, UEFA Başkanı Ceferin ile yapılan buluşmada ise Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csany de yer aldı. Hem Infantino hem de Ceferin, A Milli Takımımıza EURO 2024'te başarı dilerken, Başkan Büyükekşi de kendilerine teşekkür etti. TFF Başkanı Büyükekşi, Macaristan Başbakanı Orban ve Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Csany'ye ise başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan Macaristan - Türkiye arasındaki dostluk maçında gösterilen misafirperverlik için bir kez daha teşekkürlerini iletti.

F GRUBU'NDAKİ RAKİPLERİMİZİN BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Münih'te Almanya ile İskoçya arasında oynanan maçtan önce yapılan açılış töreni etkinliklerinde FIFA ve UEFA Başkanları dışında Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'ndaki rakiplerimizin ülke temsilcileri ile de bir araya geldi. Büyükekşi, Çekya Futbol Federasyonu Başkanı Petr Fousek, Gürcistan Futbol Federasyonu Başkanı Levan Kobiashvili ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Gomes ile görüşürken, dört başkan maçların centilmence geçmesi temennisiyle birbirlerine başarı diledi.

ALMANYA - İSKOÇYA MAÇINI BİRLİKTE İZLEDİLER

Lüksemburg Futbol Federasyonu Başkanı Paul Philipp, Arnavutluk Futbol Federasyonu Başkanı Armand Duka ve İsviçre Futbol Federasyonu Dominique Blanc ile de görüşen Başkan Büyükekşi, 14 Temmuz'a kadar sürecek şampiyona ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Münih Futbol Arena'da gerçekleştirilen EURO 2024 açılış seremonisini ve açılış maçı olan Almanya-İskoçya müsabakasını FIFA Başkanı Infantino ve UEFA Başkanı Ceferin'in yanı sıra ülke federasyon başkanlarıyla da birlikte takip etti.