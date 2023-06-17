Mehmet Büyükekşi: 'Öldük öldük dirildik'

Yayınlanma: 17.06.2023 - 01:01

Güncelleme: 17.06.2023 - 01:01

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın Letonya karşısında aldığı galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, "Teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Gerçekten beklediğimizden zor bir maç oldu. Öldük öldük dirildik ama çok şükür İrfan Can Kahveci bizi sevindirdi. Tam Galler maçına bakarken golü yiyince çok moralimiz bozuldu. İrfan'ın golüyle bu kötü duygulardan kurtulduk." dedi.

Mehmet Büyükekşi, sözlerine, "Rakip takımın boyu çok uzun, her hava topunda kalemizde tehlike yarattılar. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde ülkemize büyük bir sevinç yaşatmak istiyoruz. Milli Takım taraftarlığı konusunda bir takım çalışmalar yapmak istiyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı tekrar canlandırdık. Yapmamız gereken hep birlikte takımımızı desteklemek." diye devam etti.

Mehmet Büyükekşi, son olarak, "Galler maçını galip bitirirsek liderlik konusunda emin adımlar atmış olacağız. Halkımızı Samsun'daki maça davet ediyorum." sözlerini sarf etti.