Mehmet Büyükekşi'den Kuntz yorumu: 'Kendi bacağına ateş etti'

Yayınlanma: 15.09.2023 - 10:03

Güncelleme: 15.09.2023 - 10:05

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milliyet yazarı Attila Gökçe’ye Stefan Kuntz ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"KENDİ BACAĞINA SIKTI"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı’nın Ermenistan ve Japonya maçlarından sonra Stefan Kuntz hakkındaki yoğun eleştiriler ve teknik direktör futbolcu ilişkilerindeki kopukluk iddiaları üzerine "Herkese ılım, sabır ve sükunet tavsiye ediyorum. Hocamız maçtan sonraki açıklamalarıyla maalesef kendi bacağına ateş etti. Çok üzücü bir durum" dedi.

"DEĞERLENDİRECEĞİZ"

TFF Başkanı, hemen her milli maçtan sonra teknik direktörün geleceğiyle ilgili sorularla karşılaştığını, bunlara her defasında "İstikrara önem veriyoruz. Milli Takım’ın ve hocasının durumunu dikkatle değerlendireceğiz. Şu anda kaybettiğimiz bir şey yok" anlamında yanıtlar verdiğini söyledi ve şöyle devam etti:

"Hocamızın Japonya maçından sonra yaptığı açıklamalar maalesef çok şanssız açıklamalardır.

Bazı futbolcular hakkındaki kanaatleri elbette önemlidir. Bunları daha sakin bir ortamda oyuncularıyla yüz yüze görüşerek, görüşlerini anlatarak ve onları dinleyerek paylaşabilirdi. Bu açıklamalardan sonra medyada yoğun eleştiriler ve bazı söylentiler dile getirildi. Federasyonumuz, Milli Takımımız’ın Euro 2024 hedeflerini umut verici sonuçlarla koruduğuna ve devam ettiğine inanmaktadır."

"ARDA İLE KONUŞTUM"

Büyükekşi’ye bazı futbolcuların "mutsuz" olabileceğini anımsattım. "Hepsi de bizim evlatlarımız” dedikten sonra şöyle devam etti:

"Tüm futbolcularımızla ilgileniyoruz. Şahsen onları sık sık telefonla arıyorum. Üç gün önce Arda Güler’i aradım. Fizik tedavi gördüğünü, üç hafta içinde antrenmanlara başlayacağını, oynayabilecek duruma geleceğini söyledi. O zaman Ekim ayındaki Hırvatistan ve Letonya maçlarına hazır olmasını istedim. Çağlar Söyüncü’yü de arayıp kendilerini ziyaret edeceğimizi anlattım. 'Başkanım, o zaman Real Madrid-Atletico Madrid derbisine gelin. Arda ile karşı karşıya olacağız' dedi."

TFF Başkanı, Japonya maçından sonra milli futbolcularla birlikte İstanbul’a döndüğünü, havaalanında tek tek hepsiyle vedalaştıktan sonra aracına bindiğini de bildirdi.