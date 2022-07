Mehmet Büyükekşi'den Rezerv Lig açıklaması!

31 Temmuz 2022 Pazar, 10:28

TFF başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor'un Sivasspor'u 4-0 mağlup ettiği Süper Kupa maçı sonrası konuştu.

Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Güzel bir maç oldu. Türkiye'nin en büyük kupası. Her iki takımımızda bizi Avrupa'da temsil edecekler. Çok güzel bir futbol izledik. İki takıma da Avrupa'da başarılar diliyorum. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. İnşallah Avrupa'da iyi sonuçlar alırlar ve ülke puanı en üste çıkar" dedi.

Yeni sezonun fair-play içinde geçmesini temenni ettiğini söyleyen Büyükekşi, "Geldiğimiz günden beri birçok yenilikler getirdik. VAR odasında ile sahadaki hakemi ayırdık. Temsilcilerde yenilikler yaptık. Tüm sahayı 70-80 tane kamerayla izleyen monitör odasına gittim. Tek tek kontrol ediliyor. Her taraf izleniyor ve not tutuluyor. yakılan meşaleler tek tek not ediliyor. kim atmış kimin tarafından atılmış. Önemli olan sezonu fair-play ile tamamlamak. Maçlarımız bundan sonra festival havası içinde olacak. İlk konserimiz yine bu statta İstanbulspor ile Trabzonspor maçında olacak. Dövüş, küfrün ve kavganın olmamasını diliyorum. Türkiye'nin marka değerini artırabilmek için elimizden geleni yapmalıyız." şeklinde konuştu.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline de ev sahipliği yapacak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda UEFA gözlemcilerinin yaptıkları incelemelerle ilgili Mehmet Büyükekşi, "Onların şu anda negatif bir düşünceleri yok. Her şey pozitif. Sabahtan beri teknik çalışmalar yaptılar. Avrupa'nın değişik ülkelerinden gelen temsilciler var. İnşallah onların vereceği raporların da pozitif olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Son olarak Rezerv Lig ile ilgili soruyu yanıtlayan Mehmet Büyükekşi, "Rezerv Lig'i, Kulüpler Birliği Vakfının talebiyle yaptık. Her şeyin başlangıcında bir takım sıkıntılar mutlaka olacaktır. Yeni bir uygulama ve çalışma ama birkaç hafta içerisinde yoluna gireceğini düşünüyoruz. Kulüpler bunun faydasını gördükçe de bu sıkıntılar giderilecektir. Bunun amacı, ilk 11'de forma bulamayan oyuncuların tribünde oturması yerine bir gün sonra maç yapması. Diğer taraftan da gençlerin ağabeyleri ile maç yapabilmelerini sağlayıp, onların kişisel gelişimine katkıda bulunabilmek. Her yıl 1-2 futbolcuyu kulüpler çıkarabilirse, yaklaşık 30-40 yeni futbolcu yetişmiş olur. Bu, kulüplerin ekonomik sorunlarına da katkı olacaktır. Kulüplerimize Rezerv Lig'de özellikle deplasman yardımı yapacağız. Diğer taraftan galibiyet ve beraberlik primi de vereceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.