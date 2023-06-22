Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi ortaya çıktı.

AA
Yayınlanma: 22.06.2023 - 12:36
Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
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TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu.

Ankara'da gerçekleştirilen genel kurulda, Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi divana sunuldu.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ BELLİ OLDU

Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki yönetim kurulu asil listede şu isimler bulunuyor:

İbrahim Burkay, Yusuf Günay, Yalçın Orhan, Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop, Müslüm Özmen, Volkan Can, Ali Düşmez, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan, Ruşen Çetin, Mustafa Eröğüt, Şafak Müderrisgil, Haluk Kalyoncu.

Öte yandan denetleme kurulu asil üye listesinde ise İsmail Gerçek, İrfan Karakaş, Osman Arslan, Selim Doğan ve Ali Koray Büyükasar yer aldı.


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