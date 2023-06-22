TFF Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen'den Beşiktaş yanıtı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Beşiktaş ile federasyon arasında yaşanan gerilim hakkında açıklama yaptı. Özmen, konuya ilişkin, "Biz bir futbol ailesiyiz. Bunun içinde Süper Lig'den tutun da, 1. Lig'den, 2. Lig'de, BAL ligleri, en alttakilere kadar biz bir aileyiz. Bu ailede kimsenin birbirine küsme, kızma hakkı olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2023 - 10:47
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen'den Beşiktaş yanıtı
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TFF Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, federasyondaki seçim öncesi TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Özmen, TFF'nin Beşiktaş ile gerilim yaşadığı yönünde gelen soruya, "Biz bir futbol ailesiyiz. Bunun içinde Süper Lig'den tutun da, 1. Lig'den, 2. Lig'de, BAL ligleri, en alttakilere kadar biz bir aileyiz. Bu ailede kimsenin birbirine küsme, kızma hakkı olmadığını düşünüyorum. Burada bazı gerginlikler olabilir, insani hatalar olabilir. Biz şu açıdan kendimizden eminiz, her kulübe eşit mesafede bakıyoruz. Bizim bütün çabamız, burada doğru şeyler yapmak, Türkiye'deki futbol sevgisinin karşılığını vermek. Futbol üzerinden kavga yaratma hakkımız olamaz. Bizim ve hiçbir kulübümüzün böyle bir hakkı olamaz" yanıtını verdi.

Müslüm Özmen

"FUTBOL ÜLKESİYİZ"

Özmen ayrıca, "Biz bir futbol ülkesiyiz. Bunu çok iyi kullanmamız lazım. İnsanlarımıza, gençlerimize doğru mesajlar vermemiz lazım. Önümüzde 4 yıllık uzun bir dönem var, bu dönemde her şeyimizi ortaya koyarak çalışacağız" sözlerini sarf etti.


TFF beşiktaş Müslüm Özmen

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