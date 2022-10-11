Mehmet Demirkol, 'Futbolcular hocadan rahatsız' dedi; Ghezzal'dan yalanlama geldi

11 Ekim 2022 Salı, 10:00

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, gazeteci Mehmet Demirkol'un kendisi hakkında yaptığı haberi sosyal medya hesabından yalanlayarak teknik direktör Valerien Ismael'in oyun sisteminden rahatsız olmadığını ve hocasıyla aynı fikirleri taşıdığını açıkladı.

Ghezzal paylaşımında Mehmet Demirkol'un şu ifadelerini paylaştı:

"Valerien Ismael, yüksek ritim-direkt oyun istiyor; uzun top değil. Ama arada bir durman lazım, olmaz öyle. Oyuncuların, yerli yabancı fark etmeksizin bu konuda şikayetçi. Ghezzal, gitti yönetimle konuştu. Bizzat kendi getirdiği oyuncuların bile şikayeti var."

Aynı paylaşımda Demirkol'un sözlerinin altına kendi açıklamasını ekleyen Ghezzal, yapılan haberi şu sözlerle yalanladı:

"Yalan haber. Ben ve tüm takım arkadaşlarım, hocamız, teknik ekip ve yönetim ile bir bütünüz. Hedeflerimize ulaşmak için hep beraber çok çalışıyoruz, bunu yapmak için tüm taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var."

Demirkol ise Ghezzal'ın paylaşımının ardından “Öyle diyorsa öyledir. Haberimi geri çekiyorum” dedi.