Mehmet Demirkol'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 10:59

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 12:20

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 44 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybetmesi sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen 'hükümet istifa' sloganlarıyla başlayan, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taraftarları hedef göstererek siyah-beyazlı takımın üyeliğinden istifa etmesiyle büyüyen tartışma sürüyor.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, yaşananlara Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak tepki gösterdi. Demirkol, "Devlet ve hükümet aynı şey değildir. Hükümet yıkıldığında devlet yıkılsa Atatürk öldüğünde Türkiye yıkılırdı. İnsanlar devletinin yanında hükümetin karşısında olabilir. Demokratik haktır" dedi.