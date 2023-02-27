Mehmet Demirkol'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, tribünlerden yükselen 'hükümet istifa' sloganları sonrası taraftarlara gelen tepkilere dair açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 10:59
Mehmet Demirkol'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 44 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybetmesi sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen 'hükümet istifa' sloganlarıyla başlayan, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taraftarları hedef göstererek siyah-beyazlı takımın üyeliğinden istifa etmesiyle büyüyen tartışma sürüyor.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, yaşananlara Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak tepki gösterdi. Demirkol, "Devlet ve hükümet aynı şey değildir. Hükümet yıkıldığında devlet yıkılsa  Atatürk öldüğünde Türkiye yıkılırdı. İnsanlar devletinin yanında hükümetin karşısında olabilir. Demokratik haktır" dedi.


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