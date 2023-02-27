'Hükümet istifa' sloganlarının ardından Güntekin Onay: Devlet ayrı, hükümet ayrı
Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yorumculuk yapan Güntekin Onay, Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerindeki 'Hükümet istifa' sloganlarının ardından başlayan tartışmayı değerlendirdi. Onay, "Hükümet ve devlet kavramlarını ayırt etmek bu kadar zor olmamalı" dedi.
Yayıncı kuruluş beIN Sports yorumcusu Güntekin Onay, Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen 'Hükümet istifa' sloganlarının ardından başlayan tartışmalar hakkında konuştu.
Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Onay "Hükümet ve devlet kavramlarını ayırd etmek bu kadar zor olmamalı ! Biz devletin yanındayız zor günlerde. Devletimiz güçlüdür ve vatandaşının yardımına koşar. Hükümet ile devlet aynı şey değil" dedi.
Hükümet ve devlet kavramlarını ayırd etmek bu kadar zor olmamalı ! Biz devletin yanındayız zor günlerde. Devletimiz güçlüdür ve vatandaşının yardımına koşar. Hükümet ile devlet aynı şey değil— Güntekin Onay (@guntekin_resmi) February 26, 2023
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