'Hükümet istifa' sloganlarının ardından Güntekin Onay: Devlet ayrı, hükümet ayrı

Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yorumculuk yapan Güntekin Onay, Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerindeki 'Hükümet istifa' sloganlarının ardından başlayan tartışmayı değerlendirdi. Onay, "Hükümet ve devlet kavramlarını ayırt etmek bu kadar zor olmamalı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 07:46
'Hükümet istifa' sloganlarının ardından Güntekin Onay: Devlet ayrı, hükümet ayrı
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Yayıncı kuruluş beIN Sports yorumcusu Güntekin Onay, Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen 'Hükümet istifa' sloganlarının ardından başlayan tartışmalar hakkında konuştu.

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Onay "Hükümet ve devlet kavramlarını ayırd etmek bu kadar zor olmamalı ! Biz devletin yanındayız zor günlerde. Devletimiz güçlüdür ve vatandaşının yardımına koşar. Hükümet ile devlet aynı şey değil" dedi.


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