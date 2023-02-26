'Hükümet istifa' sloganı atılmıştı: Devlet Bahçeli ve Semih Yalçın, Beşiktaş'tan istifa etti

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 21:27

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 22:33

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Beşiktaş JK üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

İsmail Özdemir’in açıklaması şu şekilde:

"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur.

Bugün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır. İlgi ve bilgilerinize sunarım. Saygılarımla."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaş JK üyeliğinden ayrıldığını ifade etti.

"MİLLİ MANEVİ DEĞERLERE YAKIŞMAMIŞTIR"

Yalçın açıklamasında, "Deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık ve yeni kaos oyunlarına alet olma hali Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır. Bende Beşiktaş JK üyeliğinden an itibariyle çekiliyorum" dedi.

Deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık ve yeni kaos oyunlarına alet olma hali Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır. Bende Beşiktaş JK üyeliğinden an itibariyle çekiliyorum — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) February 26, 2023

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesi her iki takımın taraftarları, 'Hükümet istifa' sloganları atmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli, tribünlerden yükselen 'Hükümet istifa' seslerini hedef aldı, müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması gerektiğini söylemişti.