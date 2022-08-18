Mehmet Demirkol’dan İslami Dayanışma Oyunları'ndaki skandala tepki: Memleketin ayarı kaçtı

18 Ağustos 2022 Perşembe, 16:23

Socrates Dergi’nin YouTube kanalında "Oyna Devam" programında konuşan gazeteci Mehmet Demirkol ve Kaan Kural, atletizm yarışlarındaki derecelerin iptal edilmesi konusuna değindi.

Konuya dair şaşkınlığını dile getiren Kaan Kural, "İnanılır gibi bir şey değil. Dünya standardı çok bellidir. Liseler arası yarışmalarda bile yapılır. Zaten derecelere bakıp bu işte bir terslik var diyorlar. Biraz daha oynasan dünya rekoru kırılacak" dedi.

“MEMLEKETİN AYARI KAÇTI”

Mehmet Demirkol ise, "Bu kadar ciddiyetsizlik fazla. Hele böyle bir ismin konulduğu organizasyonda bu kadar ciddiyetsizlik olur mu ya? İnsan utanır biraz. O Konya stadının hali ne? Konyaspor iki gün sonra maç yapacak. Her yerde yapılıyor bu organizasyonlar. O çimleri, drenajı o hale getirmişler. En az üç hafta kapalı saha. Bari şu isme biraz saygınız olsun. Daha da ağır konuşacağım da… Bu kadar ayarsızlık olur mu? Bu kadar ayarı kaçar mı memleketin ya?" ifadelerini kullandı.

“CAZİP GÖSTERMEK İÇİN PARA ÖDÜLÜ KOYDULAR”

Kural son olarak, "Bunu cazip göstermek için inanılmaz para ödülleri falan koydular. Bazı sporcularımız uluslararası şampiyonalar yerine buraya gitmeyi tercih etti. Bu kadar yatırım yapıp önem veriyorsunuz, ortaya çıkan tablo bu. Hayal kırıklığı" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Kablolamada yaşanan teknik sorun nedeniyle, atletizmde rekorların da olduğu ilk 3 gün sonuçları delegeler tarafından geçersiz sayılmıştı.