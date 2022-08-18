Sporting Lizbon Fenerbahçe'nin kapısını Miguel Crespo için çaldı
Portekiz ekibi Sporting Lizbon, 50 milyon Euro bedelle Wolverhampton Wanderers'a satmayı planladığı Matheus Nunes'in yerine Fenerbahçe'den Miguel Crespo'yu almak istedi.
Sporting Lizbon takımdan ayrılması beklenen Matheus Nunes'in yerine, Fenerbahçe'ye Portekizli futbolcu Miguel Crespo için bir teklifte bulundu.
Record gazetesinin haberine göre; 23 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun yerini doldurmak için atağa kalkan Sporting Lizbon adına yönetici Hugo Viana, teknik direktör Ruben Amorim'in verdiği transfer listesi için harekete geçti. Bu bağlamda Amorim'in listesinde 2. sırayı alan Miguel Crespo için Fenerbahçe'ye bir teklif verildi.
7 MİLYON EURO KABUL GÖRMEDİ
Sporting cephesi, Crespo için ilk etapta Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Fenerbahçe, bu teklifi reddetti.
Sporting Lizbon'un, gelir gider dengesi açısından 10 milyon Euro'luk bir bütçesi olduğu ve Fenerbahçe'nin talep edeceği rakamlara çıkma ihtimalinin de az olduğu kaydedildi.
SADECE 1.5 MİLYON EURO ÖDENDİ
Fenerbahçe, 25 yaşındaki Miguel Crespo'yu Eylül 2021'de Portekiz ekiplerinden Estoril Praia'dan 1.5 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı. Crespo, Fenerbahçe formasıyla 29 maçta forma giyerken 1 gol atıp 3 de asist yaptı.
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