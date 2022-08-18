Ümraniyespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor'a konuk olacak. Ümraniyespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.
ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç 19 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor - Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde giren sarı-kırmızılı ekip, ilk haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenerken, evindeki ikinci hafta mücadelesinde Bitexen Giresunspor'a aynı skorla mağlup oldu. İlk 2 haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, 10. sırada yer alıyor.
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor ise oynadığı 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi sonunda bir puan elde etti. Ümraniyespor aldığı bir puanla haftaya 13. sırada girdi.
Galatasaray ile 84 yıllık tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Ümraniyespor, ligde ilk kez karşı karşıya gelecek.
TEK EKSİK DUBOIS
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Leo Dubois, Ümraniyespor'a karşı forma giyemeyecek.
Sakatlıklarını atlatan Omar Elabdellaoui ile Emin Bayram takımla çalışmalara başlarken, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda her iki oyuncu kırmızı-beyazlılara karşı sahaya çıkabilecek.
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