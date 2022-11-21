Meksika ile Polonya, 44 yıl sonra Dünya Kupası'nda karşılaşacak
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Meksika ile Polonya, 22 Kasım Salı günü 44 yıl sonra karşı karşıya gelecek.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Meksika ile Polonya, 44 yıl sonra turnuvada rakip olacak.
Stat 974'te oynanacak C Grubu karşılaşması, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Avustralyalı hakem Chris Beath yönetecek.
İki takım, dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son olarak Arjantin 1978'de karşı karşıya geldi. Polonya, grup maçında Meksika'yı 3-1 mağlup etmişti.
Meksika, katıldığı 17 Dünya Kupası'nda 2 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Polonya ise 9'uncu kez sahne alacağı organizasyonda 2 defa üçüncülük elde etti.
Gruptaki diğer maçta Dünya Kupası'nın favorilerinden Arjantin ile Suudi Arabistan mücadele edecek.
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