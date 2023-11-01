Meksika'daki WTA Finalleri'nde ilk yarı finalist belli oldu!

ABD'li tenisçi Jessica Pegula, Meksika'da düzenlenen WTA Finalleri'nde karşılaştığı Belaruslu raket Aryna Sabalenka'yı setlerde 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran isim oldu.

AA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 17:32
Meksika'daki WTA Finalleri'nde ilk yarı finalist belli oldu!
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Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Jessica Pegula ile Elena Rybakina rakiplerini mağlup etti.

İlk kez 1972'de düzenlenen ve kadınlar dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA Finalleri'ne Meksika'nın Cancun kentinde devam edildi.

Bacalar Grubu'nda oynanan karşılaşmada, 5 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, dünya 1 numarası Aryna Sabalenka'yı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek sürprize imza attı.

Aryna Sabalenka

PEGULA İLK YARI FİNALİST OLDU

Grubunda Elena Rybakina'nın ardından Sabalenka'yı da yenerek 2'de 2 yapan Pegula, lider unvanıyla adını yarı finale yazdırdı.

Günün diğer mücadelesinde, 4 numaralı seribaşı Kazak Rybakina, 8 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari'yi 6-0, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek grupta ilk galibiyetine ulaştı. İki maçını da kaybeden Sakkari'nin üst tura çıkma olasılığı kalmadı.

Toplam 9 milyon dolar ödüllü sert kort turnuvasında perşembe günü Iga Swiatek-Coco Gauff ve Ons Jabeur-Marketa Vondrousova maçları oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan tenisçiler, çapraz eşleşmeyle yarı finale kalacak ve bu turu geçen taraflar kupaya ulaşacak.


jessica pegula aryna sabalenka WTA Meksika

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