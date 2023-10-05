Çin Açık Tenis Turnuvası'nda Jannik Sinner rüzgarı!
Pekin'de düzenlenen Çin Açık Tenis Turnuvası'nda İtalyan raket Jannik Sinner, kupanın sahibi oldu.
Çin Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde Rus Daniil Medvedev'i mağlup eden İtalyan Jannik Sinner kupaya uzandı.
Başkent Pekin'de düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 serisi turnuvasının tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Medvedev ile 6 numaralı seribaşı Sinner karşılaştı.
SIRALAMADA YÜKSELDİ
Yarı finalde İspanyol Carlos Alcaraz'ı eleyerek dikkati çeken Sinner, 2 saat 1 dakika süren mücadelenin ardından Medvedev'i de 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Bu başarısıyla dünya sıralamasında dördüncülüğe yükselen 22 yaşındaki Sinner, Adriano Panatta'nın ardından ilk 5 içine giren ikinci İtalyan tenisçi olmayı başardı.
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