Melih Bostan şov yaptı Gençlerbirliği kazandı
Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Gençlerbirliği ağırladığı Kocaelispor'u 2-0 yendi.
Trendyol 1. Lig 27. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 5. ve 45+2. dakikalarda Melih Bostan kaydetti.
Gençlerbirliği bu galibiyetle puanını 40'a çıkartırken, Kocaelispor ise 45 puanda kaldı.
Gençlerbirliği bir sonraki karşılaşmasında Boluspor deplasmanına giderken, Kocaelispor ise Göztepe'yi konuk edecek.
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