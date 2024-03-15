Melih Bostan şov yaptı Gençlerbirliği kazandı

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Gençlerbirliği ağırladığı Kocaelispor'u 2-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 22:58
Melih Bostan şov yaptı Gençlerbirliği kazandı
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Trendyol 1. Lig 27. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 5. ve 45+2. dakikalarda Melih Bostan kaydetti.

Gençlerbirliği bu galibiyetle puanını 40'a çıkartırken, Kocaelispor ise 45 puanda kaldı.

Gençlerbirliği bir sonraki karşılaşmasında Boluspor deplasmanına giderken, Kocaelispor ise Göztepe'yi konuk edecek.


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